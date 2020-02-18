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تعليم غرب غزة ينظم مسابقة العروض المسرحية لطلبة المدارس

18 شباط / فبراير 2020 11:49

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غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة مسابقة العروض المسرحية لطلبة مدارس المرحلة العليا بنين بمشاركة جميع مدارس غرب غزة، بإشراف أ.محمد كباجة مشرف النشاط الثقافي والفني في قسم الأنشطة التربوية في المديرية وبحضور رئيس قسم الأنشطة أ.ماهر الخولي وذلك في مركز اسعاد الطفولة.

وأوضح الخولي، أن المسابقة تستهدف كافة المدارس للمرحلة الأساسية العليا بنين من الصف السابع حتى التاسع، مشيراً الى أن هذه العروض تساعد الطلبة على ترسيخ الفهم والاستيعاب لديهم للمنهاج الدراسي.

وأكد أن المسابقة تهدف الى تنمية ملكة الذوق الفني الناقد البناء لدى الطلبة ورفع درجة الوعي والكشف عن الطلبة الموهوبين في الاداء والتمثيل والعمل على تنمية مواهبهم وتطويرهم.

بدوره، أشار كباجة الى أن للمسابقة شروط ومعايير موضوعة وفق الخطة العامة للأنشطة التربوية وعلى الطلبة المشاركين الالتزام بها،.

هذا وسيتم الاعلان عن نتائج المسابقة في وقت لاحق من قبل رابطة الفنانين مع أعضاء لجنة التحكيم المكونة من(أ. خليل نصار مشرف اللغة العربية في المديرية، أ.راجي النعيزي، أ.محمد مدوخ من رابطة الفنانين).

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