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لأول مرة في قطاع غزة

مجمع الشفاء يتمكن من اجراء فصل بلازما لطفل يبلغ من العمر 14 عام

18 شباط / فبراير 2020 12:23

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غزة-الرأي

تمكن فريق طبي بمجمع الشفاء برئاسة د. غازي اليازجي رئيس قسم امراض وزراعة الكلية الصناعية من اجراء فصل بلازما لطفل يبلغ من العمر ١٤ عام.

بدوره،أوضح د. اليازجي أنه تم اجراء جلسات فصل بلازما للمريض والذي كان يعاني من قصور قلوي مؤمن ناتج عن التهاب ينغروزي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي بمستشفى الرنتيسي للأطفال منذ 4 سنوات وكذلك يعاني الطفل من انسداد في اوردة الاطراف العلوية والسفلية وكذلك أوردة البطن والحوض فكانت زراعة الكلى هي الحل الأمثل له حيث تم اجراء زراعة كلى له منذ أسبوعين وذلك بالتعاون بين الفريق المحلي لزراعة الكلى ود. وليد مسعود استشاري زراعة الكلى والأوعية الدموية .ومن خلال المتابعة بدأ ظهور أعرض الالتهاب التغروزي من جديد فتم اجراء 6 جلسات فصل بلازما وتبين وجود تحسن ملحوظ بحالة الطفل

وأكد د. اليازجي بأن مثل هذه الحالات تجرى لأول مرة في قطاع غزة حيث كانت تحول سابقاً خارج القطاع

وقدم د. اليازجي شكره وتقديره الى د. محمد مطر ود. جهاد الجعيدي ود. ابراهيم رمضان والحكيم إياد أبو عطيوي لمساعدته في اجراء جلسات فصل البلازما ورئيس قسم وأطباء التخدير الذين ساهموا في نجاح اجراء عملية الزراعة التي تعد من الحالات الصعبة والشكر موصول الى د. وليد مسعود لمساعدته في توفير الفلاتر الخاصة بفصل البلازما

من ناحيته، أشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع بجهود جميع العاملين في المجمع وخاصة الطواقم الطبية التي لها علاقة بزراعة الكلى على ما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ، مجدداً ثقة ادارة المجمع ومن خلفها وزارة الصحة بتلك الطواقم وانها قادرة على تحقيق الفارق في الانجاز.

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