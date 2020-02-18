البرقوني: الرصد والتشخيص المبكر لاعتلال شبكية “الخدج “ينقذهم من العمى

غزة-الرأي- نهى مسلم

أكد رئيس لجنة الحضانات في قطاع غزة د. نبيل البرقوني أنه تم إنقاذ عددا من المواليد غير مكتملي النمو (الخدج) من إصابتهم بالعمى، وذلك ضمن مشروع رصد حالات اعتلال الشبكية الذي يتم لأول مرة في قطاع غزة بل في فلسطين، وتم دعم تمويل المشروع من مؤسسة العون الطبي الفلسطيني (MAP_UK) .

وأرجع د.البرقونى الفضل الى الخبير والاستشاري الاول في حديثي الولادة والخدج د.عز الدين قوته ،والدعم المتواصل من وكيل الوزارة د. يوسف ابو الريش وبالتعاون المشترك مع استشاريين العيون في قطاع غزة حيث تم بدء رصد وتشخيص حالات اعتلال الشبكية في الحضانات منذ منتصف عام 2017 ولحتى الان .

وأوضح د. البرقوني أنه تم رصد وفحص عيون (556) من المواليد الخدج داخل الحضانات في أقسام ومستشفيات العيون خلال عام 2019، حيث تم تشخيص (94) حالة بإصابتهم باعتلال الشبكية وتم علاج (16 ) حالة بالحقن ( Avastin ) وتم متابعة باقي الحالات وعلاجهم محليا، في حين تم تحويل (4) حالات للعلاج بالخارج، والسبب في ذلك عدم توفر جهاز الليزر الخاص بعلاج تلك الحالات ، متأسفا لفقدان 10 حالات فقدان البصر نظرا لتشوهات خلقية في العيون .

و نوه د.البرقونى الى الشروط الواجب توافرها في حالات الرصد أن يكون عمر المواليد الحملي أقل من 32 أسبوعا أو (31أسبوعا وستة أيام) على أن يكون وزنهم أقل من 1501 جم.

وحول أهمية حالات الرصد والمتابعة لحالات المواليد، يشير د. البرقوني الى أن هؤلاء المواليد كانوا معرضين للإصابة بالإعاقة البصرية وخاصة في ظل العدد الكبير من مواليد أطفال الأنابيب والخدج، إلا أنه من خلال مشروع الرصد والتشخيص المبكر لحالات اعتلال الشبكية لدي المواليد الخدج تتم المتابعة وتقديم اللازم لهم.

وأضاف د. البرقوني” إن معظم الأطفال الخدج يعانون من اعتلال الشبكية بدرجات متفاوتة ومعظمهم يتم شفاؤهم تلقائيا وبدون علاج، الا ان نسبة بسيطة منهم يعانون من اعتلال الشبكية بدرجة شديدة ومن الممكن اكتشافها مبكرا وعلاجهم ومنع أصابتهم بالعمى”.