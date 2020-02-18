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الاحتلال يعتقل موظفيْن من لجنة الإعمار بالأقصى

18 شباط / فبراير 2020 12:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء موظفين من لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مدير الاعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق والموظف كايد جابر بالقرب من باب الأسباط.

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