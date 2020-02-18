وحدة التخطيط بالداخلية تنفذ أكثر من 40 معاملة خلال يناير الماضي

غزة- الرأي

نفذت وحدة التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني ما يقارب 40 معاملة، تنوعت ما بين عقد ورش عمل وإعداد تقارير تعددت بين( سنوية - شهرية - ربعية ) وتقديم خدمات في مجال البحث العلمي حسب تقرير سنوي صادر عن الوحدة، وذلك ضمن سعيها لتطوير العمل داخل الوزارة .

وأشار التقرير أن الوحدة عقدت ورشتي عمل خاصة بمتابعة برنامج التخطيط - ولجنة التمييز لأفضل دائرة حكومية وغيرها ، فيما وشاركت الوحدة في ورش عمل ولجان تنوعت بين (ورشة خاصة بالتخطيط الاستراتيجي – مؤشرات أداء قطاع العدالة والحكم الرشيد و لجنة الارشيف الإلكتروني) ضمن خطتها التشغيلية.

فيما أعدت وحدة التخطيط 27تقرير تنوع ما بين( شهري – موجز معلوماتي - سنوي - مؤشر أداء)، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية لعام 2019 حسب ما جاء في التقرير ، كما قدمت خدمات في مجال البحث العلمي اشتملت على تقديم النشرة العلمية بعنوان حل مشكلات البحث العلمي وغيرها .

يذكر أن وحدة التخطيط تقوم بوضع الخطط التشغيلية الساعية لتطوير العمل ، كما أنها تقدم خدمات خاصة بالبحث العلمي وتقوم برفع الكفاءة في أداء الموظفين من خلال عقدها لورشات العمل الخاصة بالخطة التشغيلية وكيفية تنفيذها.