التعليم تعقد دورة تدريبية حول "المدرسة صديقة التغذية"

غزة-الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي دورة تدريبية حول “المدرسة صديقة التغذية” وذلك ضمن مشروع المدرسة صديقة التغذية.

وحضر الدورة د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة التثقيف الصحي، ورئيس قسم التغذية أ. فايز السرحي، ورؤساء أقسام الصحة المدرسية بالمديريات، ومن مؤسسة جذور د. يحيى عابد، وممثلين عن وزارة الصحة.

وتهدف الدورة إلى المساهمة في خلق بيئة مدرسية صديقة للتغذية من خلال تحقيق المعايير المرتبطة بالمدرسة صديقة للتغذية, وتزويد مستخدمي الدليل لمجموعة من الإجراءات العملية والارشادات التوجيهية لتحقيق لقب مدرسة صديقة للتغذية.

وتستهدف الدورة التي عُقدت على مدار يومين وبواقع 12 ساعة تدريبية 14 مدرسة من مدارس التعليم في المديريات.

وتناولت الدورة عدة موضوعات منها الخطة الاجرائية السنوية للمدارس صديقة التغذية ومعايير المثقف النموذجي ومواصفات الأغذية السليمة وكذلك الدليل الإجرائي للمدارس صديقة للتغذية في المدارس الفلسطينية.

وأكد المجدلاوي أن الدورة تسعى إلى تقديم التغذية السليمة للطلبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوياتهم التحصيلية والتعليمية وفي حال النجاح سيتم تعميمه على باقي مدارس القطاع.

وأشار المجدلاوي إلى أنه بموجب المشروع تم تزويد المقصف المدرسي في كل مدرسة بالاحتياجات اللازمة وتحسين شامل لنوعية المبيعات وإلزام ضامن المقصف بمعايير محددة، بحيث تقدم المقاصف تغذية صحية سليمة للطلبة والعاملين في المدرسة، كما يشتمل المشروع متابعة الباعة المتجولين على أبواب المدارس.