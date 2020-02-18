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الشباب والرياضة تستعد لافتتاح صالة فلسطين للياقة البدنية

18 شباط / فبراير 2020 01:17

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غزة-الرأي

أعلن أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ،اكتمال وصول الأجهزة الرياضية الخاصة بصالة فلسطين للياقة البدنية .
وقال محيسن بأنه سيتم افتتاح الصالة خلال الأسبوع المقبل ، في القاعة الرياضية أسفل المدرجات الجنوبية لملعب فلسطين ، متمنياً أن تساهم الصالة في خدمة الرياضيين والمهتمين.
وأضاف محيسن بأن الوزارة سعت مع المانحين لإنشاء صالة اللياقة البدنية ، ايماناً منها بضرورة توفير الأجهزة اللازمة لتجهيز اللاعبين بدنياً ، بما يتناسب مع المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي .

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