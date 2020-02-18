نتنياهو: إعادة جنودنا شرط لأي اتفاق تهدئة في غزة

القدس المحتلة - الرأي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن أي إتفاق تهدئة في قطاع غزة سيكون إعادة الجنود الأسرى والمفقودين جزء لا يتجزأ منه.

وأضاف نتنياهو في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، أنه يسعى لتحقيق الهدوء على جبهة غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حاليًا الجزم بأن يكون هناك تهدئة.

وتابع: "لكن يجب على حماس أن تفهم أن الهدوء يقابله هدوء"، مشيرًا إلى أن الجيش مستعد للتعامل مع أي سيناريو بما في ذلك إمكانية شن عملية عسكرية وذلك لن يكون مرتبط بالوضع السياسي مع اقتراب إجراء انتخابات الكنيست المقررة في الثاني من الشهر المقبل.