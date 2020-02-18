مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات تُكرم طالباتها المتفوقات

غزة-الرأي

نظمت مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات، حفلاً لطالباتها المتفوقات، بعنوان "هامات عالية للأقصى رانية".

بحضور مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ورئيس بلدية بيت حانون م. محمد نازك الكفارنة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. اسماعيل البياري، ومديرة المدرسة أ. سعدة حسنين، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي، ومعلمات المدرسة وطالباتها.

بدورها، رحبت أ. حسنين بالحضور جميعاً، مهنئةً الطالبات المتفوقات بهذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا العمل بروح الفريق، كما توجهت بالشكر لأولياء الأمور كونهم سنداً وشريكاً لأبنائهم في تحقيق هذا الإنجاز.

و استعرضت حسنين جملة من إنجازات المدرسة خلال الفصل المنصرم على صعيد العملية التعليمية، وحصول طالباتها وطلابها على معدلات عالية، اضافةً لحصولها على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات الفنية والأدبية.

من جانبه، أشاد أ. العرابيد بمدرسة بيت حانون، التي شكلت نموذجاً يحتذى به في تنفيذ واجباتها بتفاني واخلاص، فضلاً عن أبداعها في تنفيذ الاستراتيجيات التربوية الحديثة فمن التعليم الممتع للشراكة مع المجتمع المحلي ولتعليم النشط والمبادرات التربوية المختلفة، مهنئاً الطالبات المتفوقين داعياً إياهن لمراكمة هذا الإنجاز في الفصل الدراسي الثاني وتحصيل أعلى الدرجات والتطلع للمستقبل بروح التحدي والإصرار على تحقيق الذات والوصول الى أعلى المراتب.

وتخلل الحفل فقرات فنية شيقة، وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير الطالبات المتفوقات، مع أطيب تمنيات الحضور لهم بدوام التوفيق والتفوق.