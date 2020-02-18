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تعليم رفح ووزارة الثقافة وبلدية رفح يختتموا فعاليات أيام رفح الثقافية

18 شباط / فبراير 2020 01:26

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غزة-الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم ووزارة الثقافة وبلدية رفح فعاليات أيام رفح الثقافية الموسومة بـ " رفح تتكلم عن هويتها الثقافية "، بحضور مدير التربية والتعليم أشرف عابدين ووكيل وزارة الثقافة د. أنور البرعاوي ورئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر ووزير الثقافة السابق د. عطا الله أبو السبح ورئيس قسم الأنشطة التربوية زايد قشطة، والعديد من قيادات رفح ومؤسساتها وشخصياتها ومجتمعها المحلي والثقافي والتعليمي .

بدوره، قال مدير التعليم:"  لقد عشنا 5 أيام جميلة في رحاب ثقافة رفح، تعرفنا رغم ثقافتنا برفح وعشقنا لها على جوانب لم نكن نعرفها، وهذا يدل على الجهد والتميز لأصحاب الفعاليات، مؤكدا أن هذه الأيام هي البداية وليست النهاية، وستكون هذه الأيام الثقافية هي بداية مشروع ثقافي مفتوح برفح، بعد أن نجلس ونقيم الأيام السابقة لنقف على نقاظ الضعف ونعالجها ونقاط القوة ونعززها، موضحاً أن تعليم رفح بمدارسها مسخر لخدمة رفح وثقافتها ومثقفيها .

من جانبه ،أعرب وكيل وزارة الثقافة عن سعادته البالغة بهذه الفعاليات التي نفذت بشكل متميز، وأن هذا التميز ليس بغريب عن رفح وأهلها.

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