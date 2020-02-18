الطالبة رنيم السميري تقلد منصب رئاسة بلدية خان يونس

قامت إدارة بلدية خان يونس بتقليد الطالبة رنيم السميري، من مدرسة القرارة الابتدائية المشتركة الواقعة شمال المحافظة، منصب رئيس البلدية لمدة ساعتين كاملتين شاركت خلالها بأخذ الرأي والمشورة والردود على بريد رئاسة البلدية وقراءة المراسلات وتوقيع البريد الوارد، إلى جانب الاطلاع على أبرز مهام ومسئوليات رئيس البلدية والخدمات التي يتم تقديمها للجمهور وذلك ضمن المسئولية الاجتماعية وفتح آفاق التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية .

جاء تنصيب الطالبة "السميري" خلال زيارة قامت بها ادارة المدرسة ممثلة بمسئولة الأنشطة المدرسية أ. آلاء الفرا، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومسئول قسم الإعلام والترويج أ. صائب لقان، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت.

ورحب رئيس البلدية م. البطة بالطالبة "السميري" مقدماً لها شرحاً مبسطاً عن عمل البلدية والخدمات التي تقدمها، والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وناقش معهم أبرز القضايا المتعلقة بطلبات المواطنين وسبل الارتقاء بالبلدية وخدماتها .

واعتبر م. البطة أن تقليد "السميري" رئاسة البلدية ستساعد في تعزيز النواحي القيادية لدى الطلبة لبناء شخصياتهم واكتسابهم المهارات الإدارية والحياتية والإلمام الواسع بكل ما يدور في المدينة.

وعبرت الطالبة السميري عن سعادتها بزيارة البلدية ولقاء رئيسها والاطلاع على حجم العمل والمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقه، حيث يتم تقديم الخدمة المباشرة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.