التعليم ينظم دورة تدريبية بعنوان القصص الحركية والتمرينات التمثيلية

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية "بعنوان القصص الحركية والتمرينات التمثيلية" ل"40" من معلمي التنشئة الاجتماعية، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، وإشراف مشرف التربية الرياضية أ. أحمد صالح، وتنفيذ معلم التربية الرياضية أ. ماجد اللبابيدي، في قاعة المكتبة بقسم الإشراف التربوي.

ورحب أ. صالحة بالمشاركين في هذه الدورة، مؤكداً على أهميتها في فتح آفاق جديدة للمعلمين؛ لتطوير الأداء التربوي لديهم، واستخدام أساليب جديدة تعتمد على الحركة والتمثيل الهادف وإحداث المتعة مع الفائدة العلمية المرجوة.

ونوه أ. صالح أن هذه الدورة تهدف لإكساب قيم وتغيير اتجاهات الطلاب؛ عن طريق أنشطة رياضية وحركات تمثيلية معينة.