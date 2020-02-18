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وزارة الأسرى تبحث مع رئيس بلدية غزة سبل التعاون المشترك لخدمة الأسرى

18 شباط / فبراير 2020 01:50

وزارة الأسرى تبحث مع رئيس بلدية غزة سبل التعاون المشترك لخدمة الأسرى
وزارة الأسرى تبحث مع رئيس بلدية غزة سبل التعاون المشترك لخدمة الأسرى

غزة- الرأي

بحث وفد من وزارة الأسرى والمحررين، مع د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة سبل التعاون المشترك وتقديم الخدمات الخاصة بالأسرى وذويهم، وذلك خلال زيارة على مقر البلدية بمدينة غزة.

وضم وفد وزارة الأسرى كل من اشرف حسين مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وسعد أبو الخير مدير عام شؤون الأسرى وعدد من المدراء.

وقدم أشرف حسين شرح مبسط عن معاناة الأسرى في ظل الانتهاكات اليومية التي تمارس عليهم، وأهمية دعمهم ومساندتهم بمختلف الطرق والوسائل، مشيراً إلى أنه يتواجد ما يقارب من 70 أسير من محافظة غزة ويتلقوا الخدمة هم وذويهم من بلدية غزة.

وأوضح حسين على أن بلدية غزة كانت ولا زالت شريك أساسي ورئيسي في تقديم التسهيلات والخدمات والاعفاءات الخاصة بالأسرى وذويهم والأسرى المحررين، سواء من خلال حملة تخفيض فاتورة البلدية أو توفير الأماكن والمرافق الخاصة بالبلدية لخدمة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأسرى .

من جانبه أوضح د. يحيى السراج أن بلدية غزة تحرص على تقديم التسهيلات للعديد من الفئات والتي من بينها الأسرى، وهو حق وواجب تجاه من قدم وضحى، وهي تسعي بشكل دائم الى تقديم خدمه أفضل.

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