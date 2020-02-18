"التعليم "يستقبل فريق التقييم الخاص بمبادرة أفضل دائرة حكومية

غزة-الرأي

استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي وفد لجنة التقييم الخاصة بمبادرة جائزة التميز لأفضل دائرة حكومية التابعة للإدارة العامة للجودة الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

واجتمع الوفد مع الفريق المكلف بإدرة ملف أفضل دائرة حكومية حيث قام الفريق باطلاع الوفد على الخدمات المميزة التي تقدمها الوزارة لمتلقي الخدمة ، والجهود المبذولة في سبيل تطوير الخدمات وفق الجودة العالية.

وقد تم خلال اللقاء مراجعة وتقييم مجموعة من المعايير التي تساعد الوزارة على التميز في أدائها وأعمالها ومن أهمها ( الجودة، التخطيط، الخدمات، التقنية، الموارد البشرية، الموارد المالية والمشاريع، الابتكار، الرقابة والمتابعة، والهيكل التنظيمي)

