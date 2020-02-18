وزارة التعليم تبحث التعاون مع منتدى الإعلاميين في مجال “التدريب الإعلامي”

غزة- الرأي

بحثت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي آفاق عقد دورات تدريبية بالتعاون مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين, وذلك ضمن تفعيل منظومة الإعلام المدرسي في مدارس التعليم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الوزارة لمقر المنتدى ضم كلًا من أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة, أ. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة, أ. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة, وكان في استقبالهم أ. محمد ياسين رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين.

وأوضح الميناوي أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات وتوطيدها مع المؤسسات الإعلامية لفتح مجالات تدريبية في الصحافة والإعلام تساهم على صقل قدرات ومهارات منسقي الإعلام في المدارس, مؤكدًا على ضرورة وجود طاقم إعلامي في كل مدرسة كي يكونوا منابر إعلامية لتوصيل أفكار وأنشطة الوزارة والمدارس المختلفة للمجتمع.

من جانبه أكد الزطمة أن الوزارة تسعى إلى توفير الطواقم التدريبية أصحاب الكفاءة العالية بالإضافة إلى الاستعانة بالعاملين المميزين في أقسام العلاقات العامة والإعلام في التعليم الذين لديهم القدرة والخبرة الواسعة في المجال الإعلامي, مشيرًا إلى محاور الدورات التي تتمثل في الكتابة الصحفية والإعلام الجديد وفنون التصوير من خلال الموبايل.

ومن جهته أبدى ياسين استعداد المنتدى التام لتقديم كافة التسهيلات والدورات التدريبية التي تخدم وزارة التعليم والعاملين فيها وتوفير الكوادر التدريبية على مستوى محافظات غزة.