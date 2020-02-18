المالية :بدء التسجيل الالكتروني لصرف 1000 شيكل للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية عن اعادة فتح باب التسجيل الالكتروني للاستفادة من صرف مبلغ 1000 شيكل للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات، وذلك استكمالاً لدورة 2019 بدءاً من يوم الأحد 23/2/2020 حتى الساعة 2 ظهراً من يوم الخميس الموافق 27/2/2020.

ويأتي ذلك، استمراراً لجهودها في التخفيف عن الموظفين وذويهم, في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانون منها.

وبينت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن المعايير التي أعلنت مسبقاً حيث يحق للموظف نفسه( ابن, ابنة, زوج, زوجة, أب, أم) بالإضافة إلى الأخ والأخت (في حالة الاعالة) الاستفادة من هذه الدورة.

وذكرت أن المستفيدين من التسجيل لهذه الدورة هم طلبة الدبلوم والبكالوريوس فقط ، كما أنه لن يتم قبول أي طلب بعد التاريخ المُعلن تحت أي ظرف، لفتة إلى أن الحد الأقصى للاستفادة هو طالبين لكل طلب.

الدارسين في الجامعات المحلية التالية:

•الجامعة الاسلامية.

•جامعة الأقصى+كلية مجتمع الأقصى.

•جامعة فلسطين.

•جامعة الاسراء.

•جامعة غزة.

•جامعة الأمة.

•الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

•الكلية العربية للعلوم التطبيقية.

•الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

•كلية فلسطين التقنية.

•كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية.

•كلية الصحابة.

•كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا.

•كلية الزيتونة للعلوم والتنمية.

•كلية تنمية القدرات المجتمعية.