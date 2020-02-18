تعليم شرق خان يونس ينفذ ورشة عمل حول مبادرة (مقاس واحد لا يناسب الجميع)

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس، ورشة عمل لمعلمي مبحث تكنولوجيا الثانوية العامة؛ حول مبادرة (مقاس واحد لا يناسب الجميع). بحضور مدير التعليم أ. سليمان شعت، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ.ماجد الأغا، ومشرف مبحث التكنولوجيا د. رمزي شقفة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.عبد القادر فسيفس والمدربة معلمة مبحث التكنولوجيا عزة وادي من مدرسة أم سلمة الثانوية بنات، وذلك في مختبر التكنولوجيا بالمديرية.

وفي كلمته أثنى شعت على الجهود التي يبذلها قسم الإشراف بالمديرية في تنفيذ الدورات وورش العمل لكافة المباحث، خاصًا بالذكر الجهد الذي يبذله مشرف مبحث التكنولوجيا د. رمزي شقفة في توظيف الطاقات الكامنة لدى معلمي المبحث والهادفة إلى إثراء العملية التعليمية، حاثًا في الوقت ذاته على تنفيذ المزيد من ورش العمل التي تساهم في تطوير معلمي التكنولوجيا وتعزز المهارات المختلفة لديهم.

بدوره أوضح د. شقف أن الهدف من المبادرة الاستفادة من الخدمات التي يوفرها موقع ((SMART SPARROW لتصميم دروس تكيفية تعالج الفروق الفردية لدى الطلبة وتركز على كيفية معالجة نقاط الضعف لديهم، مع العلم أن مدة الورشة ساعتان تدريبيتان، مؤكدًا أن من شأن هذا النشاط تحقيق أهداف التعلم بفاعلية، مشيرًا إلى أن وقد تم تسليم قسم الإشراف ( دليل الاستخدام لموقع التعلم التكيفي).