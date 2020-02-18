آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غد الأربعاء 19 فبراير، سيكون للحافلات الخامسة حتى الثامنة (الرقم 53) من كشف (5-2020).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح غد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط الكشف الجديد (2020/5) انقر هنا: