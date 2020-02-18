مصدر بالقسام يرد على تهديد الاحتلال باغتيال "السنوار وعيسى"

غزة- الرأي:

كشف مصدر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، زيف الادعاءات "الإسرائيلية"، بمحاولة اغتيال قائد حماس في غزة يحيى السنوار والقيادي البارز في الجناح العسكري للحركة مروان عيسى.

وقال المصدر "إن الحديث عن اغتيال القادة السنوار وعيسى يدل على عجز وإرباك الاحتلال وهي رسائل فارغة".

وأضاف المصدر: "قادتنا مشاريع شهادة. وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته".

وكانت مصادر صحفية عبرية وعربية، ذكرت إن الوفد المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرا، "عطل قرارا إسرائيليا باغتيال القياديين في حماس السنوار وعيسى، باعتبارهما مسئولان عن التصعيد الأخير في قطاع غزة".

وختم المصدر بالقول: "أعلى ما في خيلهم يركبوا".

المصدر: فلسطين الآن