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بدء محاكمة "نتنياهو" في الـ17 من الشهر المقبل

18 شباط / فبراير 2020 06:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

حددت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، مساء اليوم الثلاثاء، بدء محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في السابع عشر من آذار/ مارس المقبل.

ونشرت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن المحكمة أن الجلسة الأولى ستكون مخصصة لقراءة لائحة الاتهام للمتهمين، ويتعين على "نتنياهو" أن يحضرها.

ويتهم نتنياهو بقضايا فساد مختلفة في ثلاثة ملفات، حيث يرجح أن تتواصل محاكمته لأكثر من عامين، حيث سعى خلال الفترة الأخيرة تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويطالب معارضو نتنياهو، باستقالته من منصبه في الحكومة، فيما يدافع عنه حزبه الليكود، وأحزاب اليمين المتطرف وتتمسك به كرئيس للوزراء في الحكومة المقبلة.

ورفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيخاي ماندلبليت" تقديم رأي قانوني بشأن صلاحية نتنياهو قانونيًا من الترشح للانتخابات المقررة في الثاني من الشهر المقبل، في ظل توجيه لوائح الاتهام.

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