سلطة جودة البيئة ... رؤية واضحة وإنجازات تتحقق

غزة- بسام العطار- الرأي:

الأوضاع الاقتصادية الصعبة واستمرار الحصار والإغلاق، لم تثني سلطة جودة البيئة عن المضي قدماً في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، محطات يقف عليها سريعاً تقريرها السنوي حول ماتم تحقيقه من إنجازات خلال العام 2019.

وأوضحت سلطة البيئة أنه تم تنفيذ برنامج التقييم البيئي لبلديات محافظات قطاع غزة وعددها 25، ويشمل النظافة العامة وإدارة النفايات الصلبة، ومسح المكبات العشوائية في البلديات، حيث تم تنفيذ 50 جولة تقييم للبلديات، كما تم إعداد 60 خريطة تحدد مواقع مكبات النفايات العشوائية في البلديات.

وأضافت في تقريرها أنها أجرت عمليات تفتيش دورية على مكبات النفايات المرخصة ومحطات ترحيل النفايات الرئيسية وعددها 6. بمعدل (18 زيارة تفتيشية)، إضافة لضبط ومعالجة التعديات والشكاوى الخاصة بالنفايات الصلبة وعددها 30.

ضبط التعديات والنفايات الطبية

التقرير أفاد بتنفيذ 8 جولات تفتيشية على شارعي صلاح الدين والرشيد، وضبط أكثر من 80 مخالفة (نفايات صلبة-سائلة)، وتم مراسلة بالبلديات المعنية بالخصوص.

فيما تم متابعة مشروع ادارة النفايات الطبية في قطاع غزة مع الجهات الشريكة والممولة. (وزارة الصحة، مجلس الخدمات المشترك، UNDP،JICA)، وإعداد الاشتراطات الخاصة بموقع التخلص الآمن من النفايات الطبية في مكب دير البلح.

وعملت سلطة جودة البيئة على إعداد المواصفات الخاصة بفحص كفاءة جهاز الميكروويف المستخدم في معالجة النفايات الطبية وتزويد UNDP بها، فيما جاري إعداد المخطط التفصيلي لإعادة تأهيل وتطوير وادي غزة بالتنسيق مع البلديات، ومصلحة مياه بلديات الساحل.

وشملت إنجازات سلطة جودة البيئة مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لـ 7 منشآت بيئية، ووضع الملاحظات عليها، وإعداد دراسة أولية حول الآليات المقترحة لمعالجة مياه الصرف الصحي الصناعي في المنطقة الصناعية، ومراجعة 5 نماذج للتفتيش على المنشآت العامة، إضافة لتحديث أرشيف دراسات تقييم الأثر البيئي وأرشفة ملفات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الكبرى وموافقاتها البيئية.

وحول عمليات التفتيش على المنشآت العامة والخاصة، أوضح التقرير أنه تم إجراء 70 عملية تفتيش على محطات التحلية العامة في قطاع غزة، وإجراء 120 جولة تفتيش على المنشآت والمصانع، تم الانتهاء من زيارة 97 مصنع، فيما شملت أيضاً مكبات النفايات الرئيسية الثلاث ومحطات الترحيل التي تخدم بلديات قطاع غزة.

وحول مجموع التحاليل والقياسات التي تم إجراؤها في المختبر البيئي 620فقد بلغ عددها 620 عملية فحص وتحليل وقياس متنوعة.

المياه والصرف الصحي وتنظيم المدن

حيث تم تنفيذ80 جولة تفتيشية ومراقبة ميدانية لمحطات معالجة وضخ مياه الصرف الصحي في محافظات غزة، فيما تم القيام بثلاث جولات مراقبة لمياه شاطئ البحر، وتم جمع وفحص 135 عينة من مياه البحر، وإعداد 8 خرائط تحدد جودة مياه شاطئ والمناطق الملوثة منه، وعليه تم تحديد مناطق السباحة الآمنة وفقاً للتقرير.

وتم إصدار 53 موافقة بيئية وتشمل الموافقات زيارة ميدانية للموقع والتأكد من الالتزام بالشروط البيئية لتشغيل الحرفة، ورفض منح الموافقة البيئية لمنشأتين.

التقرير أوضح أنه تم إنجاز 90% من أرشفة الموافقات البيئية الكترونياً وورقياً للأعوام 2015 وحتى 2018.

وأفاد بوجود متابعة مع اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بخصوص مصانع البلوك والباطون وورش الرخام والكسارات القائمة داخل المناطق السكنية، وعقد 6 اجتماعات مع البلديات الخمس الكبرى لمناقشة آلية منح الموافقة البيئية والتفتيش البيئي على المنشآت.

أما عن الشكاوى البيئية، فقد تم متابعة ومعالجة30 شكوى بيئية (ضوضاء، مكرهة صحية، روائح).

الاشتراطات والتراخيص البيئية

وحول طبيعة الشراكة مع شركات "الاتصالات، جوال، أوريدو"، فقد تم عقد 3 اجتماعات مع وزارة الاتصالات للتباحث حول آلية منح الموافقات البيئية لمحطات المحمول، والمشاركة في 3 اجتماعات مع وزارة الاتصالات بخصوص تنسيق العمل في ملف موافقات الهاتف المحمول.

وتم إعداد الاشتراطات البيئية الجديدة لكل من (مصانع الألبان – الورش والصناعات الخفيفة – معاصر الزيتون، مصانع المواد الكيميائية والمنظفات، مزارع الدواجن، مسالخ الدواجن والحيوانات، المولدات الكهربائية).

كما تم المشاركة في تعديل نظام صالات الأفراح ومحطات الوقود من خلال عضوية سجب في اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، وأيضاً إنجاز النسخة النهائية لدراسة الصوت وطرق العزل الصوتي.

كما عملت سلطة جودة البيئة وفقاً للتقرير على تزويد الغرفة التجارية بالرأي البيئي في استيراد بعض البضائع المستخدمة والمشاركة في لجنة الوقود المصنع مع الهيئة العامة للبترول.

أعمال أخرى

حيث أوضح التقرير السنوي أنه تم إعداد التقرير الخاص بالواقع البيئي لقطاع غزة، وذلك لصالح تقرير جمعية دستك التركية، كما تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان تحليل البيانات، ومهارات الاكسل المتقدمة لموظفي الإدارة البالغ عددهم 10 موظفين.

كما تم حضور دورة تدريبية حول الطاقة البديلة، والمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ومدتها 50 ساعة تدريبية.

وشاركت سلطة البيئة في اجتماعات لجنة تأهيل وادي غزة في مصلحة مياه بلديات الساحل ووزارة الحكم المحلي، وإعداد دراسة خاصة باتجاهات وسرعات الرياح في قطاع غزة.

ومثلت سلطة جودة البيئة عضوية اللجان التوجيهية للمشاريع الكبرى والمشاركة في اجتماعاتها وانجازاتها، منها: مشروع محطة المعالجة المركزية لمحافظتي غزة والوسطى، مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة بمواصي رفح.