الصين تعزز خدمات الانترنت لتعميم التعلم عن بعد ابان تفشي الوباء

تعهدت الصين بمواصلة الجهود لتوسيع نطاق تغطية شبكة النطاق العريض وترقية الوصول إلى الإنترنت بين المدارس الابتدائية والثانوية لتسهيل التعلم عبر الإنترنت للطلاب وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات .

وقالت الوزارة إنه سيتم بذل الجهود لتشجيع ثلاثة من مشغلي الاتصالات الرئيسيين - تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم - على طرح خدمات تعليمية أكثر ملاءمة عبر الإنترنت مثل الفصول السحابية والبث الحي المجاني.

على سبيل المثال، قدمت شركة تشاينا تليكوم فصولاً عبر الإنترنت للمدارس الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد ، حيث يشاهدها متوسط ما يزيد على 10 ملايين طالب كل يوم. وتم تقديم دعم أكبر لمقاطعة هوبى، مركز التفشي ، مما يمكن أكثر من 240 الف طالب من الوصول إلى الفصول الدراسية السحابية.

وأجلت الصين الفصل الربيعي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 70 ألف شخص على مستوى البلاد حتى يوم الأحد. واتجه المليون من الطلاب المقيمين في المنزل إلى التعلم عبر الإنترنت مع بدء موسم العودة إلى المدرسة.

وقالت الوزارة إنها ستجمع مواردها بشكل أكبر لتوفير دعم أكبر لتعلم الطلاب عبر الإنترنت.