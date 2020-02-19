مسبار "تشانغ آه - 4 "الصيني يستأنف عمله

استأنفت مركبتا الهبوط والتجول للمسبار تشانغ آه - 4 العمل للنهار القمري الـ 15 على الجانب البعيد من القمر بعد "السبات" خلال الليل شديد البرودة.

واستيقظت مركبة الهبوط في الساعة 6:57 من صباح الثلاثاء (بتوقيت بكين)، واستيقظت مركبة التجول في الساعة 5:55 مساء أمس الإثنين.

ووفقا لمركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع لمصلحة الدولة الصينية للفضاء فإن كلاهما في حالة عمل طبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة التجول يوتو-2 أو أرنب اليشم-2، قد قطعت مسافة 367.25 مترا على الجانب البعيد من القمر، مع خطة للتوجه شمال غرب ثم جنوب غرب لمواصلة استكشافها العلمي.

وقام مسبار تشانغ آه - 4، الذي تم إطلاقه في 8 ديسمبر 2018، بالهبوط السلس لأول مرة على حفرة فون كارمان في حوض آيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير 2019.