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تعرف على علامات تدل على الاصابة بالبكتيريا

19 شباط / فبراير 2020 08:46

تعرف على علامات تدل على الاصابة بالبكتيريا
تعرف على علامات تدل على الاصابة بالبكتيريا

قد  تشعر بألم الحلق، ويستمر لفترة زمنية طويلة، رغم  تناول الأدوية التي تساعد في التخلص من هذا الألم، وهذا قد يكون إشارة لإصابتك  ب بكتيريا الحلق،  وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر وفقا لموقع  " thehealthy".

وقدم التقرير المعني الطبي للإصابة ببكتيريا الحلق، وهي أنه يحدث التهاب الحلق الذي يصاحبه ألم شديد يعد السبب به  بكتريا المجموعة أ ، وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، وهذه البكتيريا تؤثر بشكل سلبي على اللوز و الأعضاء اللمفاوية التي تساعد عادة في محاربة العدوى.

وأضاف التقرير أن العمر هو أحد المعايير التي يستخدمها الأطباء لتشخيص المرض، وفي أغلب الأحيان ، تصيب بكتيريا  الحلق عند الأطفال ما بين سن الثالثة والرابعة عشرة شهرا، كما أن كبار السن أيضا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، وأضاف التقرير، أن الإصابة بنزلات البرد الشديدة تزيد من فرص الإصابة بمشاكل الحلق وتعرضه للإصابة بالالتهاب، ولكن هذا الأمر يزداد في حالة ارتفاع حرارة الجسم.

وأكد التقرير، أن من أبرز الأعراض التي تشير إلي إصابتك بالتهاب الحلق أو ببكتيريا الحلق هي أنك ترى أشياء بيضاء على اللوزتين، نعم فهذا الأمر شائع بين علامات التهاب الحلق وهو رؤية أشياء بيضا  على اللوزتين وذلك بسبب العدوى،  لاحظ فقط أن بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة حجم  اللوزتين يشاهدون البقع البيضاء ويصاحبها في بعض الأحيان بقع حمراء.

وأضاف التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب في الحلق يصابون بتورم في الغدد، وهذا الأمر يكون من أبرز أعراض الإصابة بالتهاب الحلق ، ويكون دليل على الإصابة بعدوى بكتيرية، وأشار التقرير أن في بعض الأحيان يتعرض المصابون بالتهاب الحلق، ولكن دون وجود سعال، ولذا فالسعال ليس دليل على الإصابة بالتهاب الحلق.

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