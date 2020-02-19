الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، غير مستقرة غائمة جزئيا إلى غائمة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على معظم المناطق وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياُ وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون يوم غد، غائماً جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة نهارا مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة، خاصة فوق المناطق الشمالية وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد السبت بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.