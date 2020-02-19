الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة بينهم والد شهيد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين من الضفة الغربية المحتلة بينهم والد شهيد.

وقال نادي الأسير، إن مواطنين جرى اعتقالهما من مخيمي الأمعري والجلزون في رام الله وهما: أيمن أحمد أبو عرب (22 عاماً) من مخيم الأمعري، وأحمد عبد الجابر زيد (18 عاماً) من مخيم الجلزون.

ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: زياد خليل فرارجة (32 عاماً)، ومحمد محمود شعفوط (40 عاماً)، ومن الخليل اُعتقل المواطن حمزة إياد قطينة.

فيما جرى اعتقال للمواطن صالح ياسين (57 عاماً) من بلدة بديا قضاء سلفيت، وهو والد الشهيد إلياس ياسين، علماً أنه يعمل مديراً لمديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية.

يُضاف إلى المعتقلين ناصر أبو سنينة من القدس والذي جرى اعتقاله عقب قرار بإغلاق مخبزه في البلدة القديمة.