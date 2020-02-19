تعرف على أغرب الأبنية المستوحاة من الفضاء

قد تبدو هذه الأبنية آثاراً من الفضاء، ولكن هذه الهياكل هي في الواقع نصب تذكارية تعود معظمها للحرب العالمية الثانية، وهي موجودة في وسط وجنوب شرق أوروبا.



فيما يلي مجموعة من الصور المدهشة التي التقطها المصور البريطاني المشهور مارك أونيل لهذه الآثار التي تبدو وكأنها تنتمي لعالم الفضاء، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية:



１- نصب الثورة في كرواتيا







يطل نصب الثورة الحجري الذي يحتوي على دائرة صدفية في المنتصف على بلدة باودغاريتش في كرواتيا.



２- بيت تذكاري، بلغاريا







تم بناء البيت التذكاري المذهل للحزب الشيوعي البلغاري على قمة جبل بوزلودشا تكريما للحركة الاشتراكية في بلغاريا.



３- نصب بوزلودزا، بلغاريا







هذا النصب المدهش هو أحد معالم الجذب السياحية الهامة في بلغاريا.



４- نصب جليجينو بردو، البوسنة







يقع هذا النصب في البوسنة ويبلغ طوله 10 أمتار، ويتخذ شكل زهرة كبيرة، ويحتوي على الكثير من الكتابات العشوائية على جدرانه من الخارج.



5- نصب سبومين بارك، صربيا







تم بناء هذا النصب في 1981، في صربيا لتمجيد الثوار الذين صمدوا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية.



6- نصب ماكلين، البونسة والهرسك







تم بناء هذا النصب الغريب في 1978 لتكريم الثوار الذين قتلوا خلال معركة نيريتفا في 1943.



7- نصب بيتروفا غورا، كرواتيا







تم بناء هذا النصب في كرواتيا في 1981 على أعلى قمة في سلسلة جبال بيتروفا غورا، تكريما لقتلى كرواتيا في الحرب العالمية الثانية.