خبراء يفشلون في تحرير تمساح من إطار عالق حول عنقه

قال مسؤول إندونيسي اليوم الثلاثاء، إن خبراء أستراليين في علوم الحيوانات حاولوا تحرير تمساح من إطار دراجة نارية عالقا حول عنقه منذ سنوات، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وقام مات رايت، مقدم السلسلة التلفزيونية "اوتباك رانجلر"، التي تقدمها شبكة "نات جيو وايلد" التلفزيونية، وزميله في وعاية الحيوانات كريس ويلسون، بنصب أفخاخ من الفولاذ لصيد تمساح المياه المالحة، ولكنه أثبت براعته في الهرب.

من ناحية أخرى، قال رينو جينتينج، رئيس الفريق المكلف بإنقاذ التمساح الذي يعيش في نهر بجزيرة سولاويزي: "لقد عادوا إلى أستراليا، ولكنهم وعدوا بالعودة مجددا في شهر أيار/مايو إذا لم نتمكن من إزالة الإطار بأنفسنا".

وأوضح لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن "النهر واسع للغاية وكان هناك الكثير من المتفرجين، مما يجعل التمساح خائفا جدا من السير على اليابسة".

فيما كتب رايت على موقع "انستجرام" أمس الاول الأحد، أنه "من الصعب اصطياد بالتمساح".

وأضاف أن "الأمر كله يتعلق بانتهاز الفرصة المناسبة من أجل صيده".

وكان كتب يوم الاثنين أنه "سيعود قريبا لمواصلة العمليات".

وكانت محاولات سابقة قام بها روحانيون محليون، وأفراد من منظمة أسترالية معنية بالحفاظ على الطبيعة، وحتى مدرب حيوانات شهير، لإزالة الإطار من حول عنق التمساح، قد باءت بالفشل.

وكان قد تم رصد التمساح لأول مرة في عام 2016، وحول رقبته الإطار في نهر، يمر عبر مدينة بالو، عاصمة إقليم سولاويزي الأوسط.

في ذلك الوقت، كان مسؤولون من المنظمة المنعنية بالحفاظ على البيئة يخشون أن الإطار سيخنق التمساح، حيث أن حجمه كان يزداد.

وتشير تقديرات السلطات المحلية إلى وجود 36 تمساحا في المنطقة.