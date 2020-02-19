وزارة العمل توقع اتفاقية استخدام منهاج دورة"جواز سفر نجاح"

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني ممثلةً بنائب مدير عام التدريب المهني أ. طلعت أبو معيلق اتفاقية استخدام منهاج دورة "جواز سفر النجاح" ، بهدف تقديم تدريب نوعي في مجالات الإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي والمهارات الحياتية.

حيث سيتم تنفيذ الاتفاقية خلال شهر مارس القادم من خلال مركز التمكين الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة الشباب الدولية .

ويعد هذا البرنامج من البرامج المتميزة ، حيث أنه يعتمد على منهاج ومدرب معتمدان دولياً، ويذكر أنه سيضم 25 موظف بالترشيح .