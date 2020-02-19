الاتحـاد الرياضي العسكري يختتم بطولة "فلسطين مش للبيع " الكروية

غزة- الرأي

اختتم الاتحاد الرياضي العسكري نهائي بطولة "فلسطين مش للبيع" لكرة القدم الخماسية بمشاركة الأجهزة الأمنية والادارات المركزية بوزارة الداخلية في صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر حفل الاختتام كلاً من مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمديرية التدريب العميد محمد النخالة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس شبكة أمواج الرياضية الأستاذ عبد السلام هنيـة ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيـد رائد فياض ولفيف من ضباط أجهزة وزارة الداخلية.

وانتهت المباراة النهائية التي جمعت فرق جهاز الشرطة الفلسطينية ومديرية العمليات المركزية بنتيجة 1-0 لصالح العمليات المركزية مسجلاً الهدف النقيب محمد أبو طيـر.

وفي كلمةٍ للعقيد فيـاض أكد أن هذه البطولـة تأتي في اطار مهام المديرية العامة للتدريب و التي تسعى بدورها لرفع مستوى الكفـاءة البدنية لمنتسبي الوزارة وتعزيز روح التنافس.

وتابع : " بإذن الله سنحيي البطولة القادمة في مدينة القدس بعد أن تتحرر أراضينا من بطش الاحتلال الصهيوني.

وترحم العقيد فياض على شهداء وزارة الداخلية الأبطال وشهداء شعبنا المجاهد , وبارك لمديرية العمليات المركزية فوزهـا.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الفائز بالمركز الأول والوصيف والأستاذ عبد السلام هنية لما بذلوه من مجهودات في انجاخ البطولة.