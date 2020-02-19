وكالة الرأي الفلسطينية خبراء يفشلون في تحرير تمساح من إطار عالق حول عنقه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم دير نظام في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أغرب الأبنية المستوحاة من الفضاء وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فتى متأثرًا بجراحه بفض الأمن مسيرة استقبال أسير بقباطية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مخبراً في القدس ويعتقل صاحبه وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشف أسباب الإصابة بانسداد المجرى التنفسى وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على علامات تدل على الاصابة بالبكتيريا
أخبار » الأخبار الحكومية

الاتحـاد الرياضي العسكري يختتم بطولة "فلسطين مش للبيع " الكروية

19 شباط / فبراير 2020 09:24

الاتحـاد الرياضي العسكري يختتم بطولة "فلسطين مش للبيع " الكروية
الاتحـاد الرياضي العسكري يختتم بطولة

غزة- الرأي

اختتم الاتحاد الرياضي العسكري نهائي بطولة "فلسطين مش للبيع" لكرة القدم الخماسية بمشاركة الأجهزة الأمنية والادارات المركزية بوزارة الداخلية في صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر حفل الاختتام كلاً من مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمديرية التدريب العميد محمد النخالة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس شبكة أمواج الرياضية الأستاذ عبد السلام هنيـة ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيـد رائد فياض ولفيف من ضباط أجهزة وزارة الداخلية.

وانتهت المباراة النهائية التي جمعت فرق جهاز الشرطة الفلسطينية ومديرية العمليات المركزية بنتيجة 1-0 لصالح العمليات المركزية مسجلاً الهدف النقيب محمد أبو طيـر.

وفي كلمةٍ للعقيد فيـاض أكد أن هذه البطولـة تأتي في اطار مهام المديرية العامة للتدريب و التي تسعى بدورها لرفع مستوى الكفـاءة البدنية لمنتسبي الوزارة وتعزيز روح التنافس.

وتابع : " بإذن الله سنحيي البطولة القادمة في مدينة القدس بعد أن تتحرر أراضينا من بطش الاحتلال الصهيوني.

وترحم العقيد فياض على شهداء وزارة الداخلية الأبطال وشهداء شعبنا المجاهد , وبارك لمديرية العمليات المركزية فوزهـا.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الفائز بالمركز الأول والوصيف والأستاذ عبد السلام هنية لما بذلوه من مجهودات في انجاخ البطولة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تنظم ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟