النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الاربعاء19/2/2020
أخبار فلسطينية
- “حماس” تبحث مع بوغدانوف تطورات القضية الفلسطينية
- اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: نسبة البطالة بين شباب غزة 70%
- مسئولان فلسطينيان يدعوان لعرقلة الخطة الأمريكية المقترحة للسلام
- عريقات يدعو دولا أوروبية و6 شركات أميركية وتايلاند بالانسحاب فورا من العمل في المستوطنات.. »تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة أمازون الأميركية
- »تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة أمازون الأميركية
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أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين داخل “روضة”
- بدء محاكمة نتنياهو بتهـم فسـاد 17 مارس
- إسرائيل تسعى لتنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية للحج
- مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
- خبير إسرائيلي يستبعد عملية عسكرية بغزة قبل أيام من الانتخابات
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- الجامعة العربية تؤكد دعمها وتضامنها مع لبنان
- مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين
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الصحف العربية
القدس العربي
- “حماس” تبحث مع بوغدانوف تطورات القضية الفلسطينية
- إسرائيل تبحث عن أسلحة في حقائب أطفال فلسطينيين داخل “روضة”
- الاحتلال الإسرائيلي يُفقد طفلا فلسطينيا عينه اليسرى- (فيديو)
- إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
- حملة المقاطعة تدعو لإلغاء المشاركة العربية في “رؤية المتوسط 2030” في الأردن
- اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: نسبة البطالة بين شباب غزة 70%
- فلسطين.. قيادة القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المشاركة الجماهيرية رفضا لـ”صفقة القرن”
- الأسرى في سجون الاحتلال يدرسون “التصعيد” رفضا للعقوبات الجديدة
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الشرق الأوسط
- الإعلان عن موعد محاكمة نتنياهو يخيّم على أجواء المعركة الانتخابية
- خطط استيطانية فوق مطار قلنديا تناقض «صفقة القرن»
الخليج الإماراتية
- مخطط لمستوطنة جديدة على أنقاض مطار قلنديا
- بدء محاكمة نتنياهو بتهـم فسـاد 17 مارس
- تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة «أمازون»
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إسرائيل توافق على بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس المحتلة
- انعقاد أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد فى 17 مارس المقبل
الشروق المصرية
- موريتانيا والسنغال تدعمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
- بدء الانتخابات الإسرائيلية في المقار الدبلوماسية في الخارج
- إسرائيل تسعى لتنظيم رحلات مباشرة إلى السعودية للحج
- مسئولان فلسطينيان يدعوان لعرقلة الخطة الأمريكية المقترحة للسلام
الشرق القطرية
- تحرك فلسطيني ضد شركة أمازون الأمريكية
- الكيان الإسرائيلي يكشف عن مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
- منظمة العفو الدولية ترحب بالإعلان عن فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
- عريقات يدعو دولاً وشركات غربية للانسحاب من المستوطنات الإسرائيلية
الاخبار اللبنانية
- الأردن في صفقة القرن: هذا ما جناه وادي عربة
- هذا ما جناه «وادي عربة» على الأردن
- «مصر كامب ديفيد»: أهلاً بالاستثمارات!
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير 3 هبّات شعبية عكَّرت مزاج الاحتلال وأربكت مخططاته لابتلاع "الأقصى"
- حوار العالول: اللقاءات التطبيعية تعكس عدم جدية السلطة بمواجهة "صفقة ترامب"
- "الصحة" تؤكد خلو قطاع غزة من "كورونا" وتتخذ التدابير اللازمة
- حماس تبحث مع ممثل بوتين مستجدات القضية الفلسطينية في الدوحة
- 3 إصابات باعتداء أجهزة السلطة على مسيرة استقبال أسير بقباطية
- مصدر بالقسام يعلق على تهديدات الاحتلال باغتيال السنوار وعيسى
- حماس تبحث مع الفصائل بلبنان سبل مواجهة صفقة القرن
القدس المحلية
- بدء الانتخابات الإسرائيلية في الخارج
- نتنياهو: لن ننقل "المثلث" للفلسطينيين
- فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019
- اقتحام النبي إلياس وزعم إصابة مستوطن في عزون
- الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة
- قناة عبرية: توجه لعقد جلسات محاكمة نتنياهو خارج المحكمة لأسباب أمنية
جريدة الأيام
- »تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة أمازون الأميركية
- »فراولة غزة تتدلل مع خلو الأسواق من الفواكه الإسرائيلية
- » الحرب التجارية .. ميزان الربح والخسارة
- »زيادة تمثيل "القائمة المشتركة" لن تجلب الخلاص للعرب
- »"الرجل النفاث" يحلق على ارتفاع غير مسبوق في سماء دبي
- »قصر آيت بنحدو في المغرب.. ديكور طبيعي جاذب للسينما العالمية
- »أتليتيكو يٌسقط ليفربول ودورتموند يتغلب على باريس
الحياة الجديدة
- اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
- مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين
- المتطرف "غليك" يقود اقتحاما جديدا للأقصى
- القدس: الاحتلال يهدم بركسا للخيول في جبل المكبر
وكالة صفا
- بينهم مدير مديرية "التعليم" بقلقيلية حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة
- الاحتلال يشدد من إجراءاته التعسفية على دير نظام في رام الله
- مصرع رضيعة بحريق منزل بالنقب المحتل
- كيف تدمر دهون البطن بالخيار؟
- رام الله: "القيمة المضافة" توقف استقبال معاملات غير المسجلين لديها
وكالة الراي الفلسطينية
- "إسرائيل" تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
- الاحتلال يغلق مخبراً في القدس ويعتقل صاحبه
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة
- قوات الاحتلال تقتحم دير نظام في رام الله
- وفاة فتى متأثرًا بجراحه بفض الأمن مسيرة استقبال أسير بقباطية
- قرار إسرائيلي بزيادة مساحة الصيد والتصاريح لغزة
- المجلس الأعلى للقضاء يهنئ النيابة العامة بجائزة النزاهة
- "التعليم تُعلن توفر منح دراسية في ماليزيا وبولندا
سما نيوز
- الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة
- مقتل شاب بعد اشتباكات مع قوى الامن بقباطية جنوب جنين
- خبير إسرائيلي يستبعد عملية عسكرية بغزة قبل أيام من الانتخابات
- أعضاء في الكونغرس الأميركي يتجولون بالضفة ويعتبرونها جزءًا من "إسرائيل"
- شاهد: ألوية الناصر تنشر فيديو حول عملية كمين العلم 2 على حدود غزة
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فلسطين اليوم
- تخللها اعتقال 4 مواطنين..اقتحامات واعتقالات وحواجز عسكرية وإغلاق مخبز بمدن الضفة والقدس
- مزارع من غزة ينجح في استخلاص سماد طبيعي 100%
- أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة في أسواق قطاع غزة
- دلالات تهديدات "إسرائيل" وتلويحها باغتيال قادة المقاومة بغزة!!؟
عرب 48
- قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير
- بيروت: وفد من حماس يجتمع برئيس مجلس الشورى الإيراني
- عريقات يدعو للانسحاب من العمل في المستوطنات
- محاكمة نتنياهو بتُهَم الفساد ستبدأ في 17 آذار المُقبل
- مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
- المطارات والمعابر في إسرائيل غير مجهزة لمنع تفشي كورونا
- استطلاعان: موازين القوى السياسية الإسرائيلية دون تغييرات
- شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله
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وكالة وفا
- (محدث) رام الله: الاحتلال يقتحم دير نظام ويشدد من اجراءاته التعسفية
- اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
- عريقات يدعو دولا أوروبية و6 شركات أميركية وتايلاند بالانسحاب فورا من العمل في المستوطنات..
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حدث في مثل هذا اليوم
19 شباط (فبراير)
- 2002م قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لحركة حماس في مخيم جباليا بطائرات الأباتشي الإسرائيلية مما أدى إلى استشهاد إياد أبو صفية ومحمد حمدان.
- 1986م تجميد العلاقات بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1968م إسرائيل تبلغ مجلس الأمن الدولي رسميا رفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.
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