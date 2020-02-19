وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح معرضاً تراثياً بعنوان: "تراثنا قضيتنا وهويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المريض موفق عروق إلى "عيادة سجن الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: تلزيم مناطق سياحية لتنظيم الواجهة البحرية لمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية تحويل الأسير يعقوب حسين إلى التحقيق وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الرياض الثانوية بمديرية الوسطى تعقد درساً توضيحياً في التكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من نقابة المعلمين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تكرم موظفيها الحاصلين على جوائز تقديرية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الاربعاء19/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاتحـاد الرياضي العسكري يختتم بطولة "فلسطين مش للبيع " الكروية
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الاربعاء19/2/2020

19 شباط / فبراير 2020 10:03

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الاربعاء19/2/2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

 

القدس العربي

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

  • مخطط لمستوطنة جديدة على أنقاض مطار قلنديا
  • بدء محاكمة نتنياهو بتهـم فسـاد 17 مارس
  • تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة «أمازون»

 

الغد الأردنية

 

الاهرام المصرية

  • إسرائيل توافق على بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس المحتلة
  • انعقاد أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد فى 17 مارس المقبل

الشروق المصرية

الشرق القطرية

  •  

 

 الاخبار اللبنانية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

 

 

القدس المحلية 

  • بدء الانتخابات الإسرائيلية في الخارج
  • نتنياهو: لن ننقل "المثلث" للفلسطينيين
  • فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019
  • اقتحام النبي إلياس وزعم إصابة مستوطن في عزون
  • الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة
  • قناة عبرية: توجه لعقد جلسات محاكمة نتنياهو خارج المحكمة لأسباب أمنية

 جريدة الأيام

 

 

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

 

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

19 شباط (فبراير)

  • 2002م قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر لحركة حماس في مخيم جباليا بطائرات الأباتشي الإسرائيلية مما أدى إلى استشهاد إياد أبو صفية ومحمد حمدان.
  • 1986م تجميد العلاقات بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1968م إسرائيل تبلغ مجلس الأمن الدولي رسميا رفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تنظم ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟