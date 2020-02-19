النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الاربعاء19/2/ 2020

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الجامعة العربية تؤكد دعمها وتضامنها مع لبنان

مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين



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مخطط لمستوطنة جديدة على أنقاض مطار قلنديا

بدء محاكمة نتنياهو بتهـم فسـاد 17 مارس

تحرك فلسطيني قانوني ضد شركة «أمازون »

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الاهرام المصرية

إسرائيل توافق على بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس المحتلة

انعقاد أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهمة الفساد فى 17 مارس المقبل

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بدء الانتخابات الإسرائيلية في الخارج

نتنياهو: لن ننقل "المثلث" للفلسطينيين

فروانة: (2039) حالة اعتقال في القدس خلال العام 2019

اقتحام النبي إلياس وزعم إصابة مستوطن في عزون

الاحتلال يبدأ تنفيذ قراره بتقديم تسهيلات لغزة

قناة عبرية: توجه لعقد جلسات محاكمة نتنياهو خارج المحكمة لأسباب أمنية

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