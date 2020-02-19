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"الخارجية" تكرم موظفيها الحاصلين على جوائز تقديرية

19 شباط / فبراير 2020 10:06

"الخارجية" تكرم موظفيها الحاصلين على جوائز تقديرية

غزة- الرأي

 كرَّمت وزارة الخارجية بغزة عدداً من موظفيها الحاصلين على جوائز تقديرية من مجلس الوزراء، وذلك امس الثلاثاء، بحضور مدير عام الوزارة المهندس محمود المدهون.
وقامت الوزارة بتكريم أربعة من موظفيها، حيث فاز المهندس عماد مطر بجائزة الموظف الحكومي المتميز، وفاز الموظفان حسن السالمي وصالح أبو سكران بجائزة اكتشاف حالات الفساد والحفاظ على المال العام، في حين فاز الموظف سعيد إكِّي بجائزة جائزة الموظف «الآذن» المميز.
وقام م. المدهون بتكريم الفائزين بالجوائز، حيث منحهم شهادات تقدير وجوائز تشجيعية. واستعرض م. المدهون إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، متحدثاً عن خطط وتطلعات الوزارة في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الوزارة قد شرعت في تنفيذ البرنامج التدريبي السنوي لموظفي المشاريع والتعاون الدولي في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة منذ منتصف الأسبوع الجاري.

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