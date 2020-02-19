مدير تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من نقابة المعلمين الفلسطينيين

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي وفداً من نقابة المعلمين الفلسطينيين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المديرية والنقابة، ولمناقشة الأوضاع المواكبة للعلمية التعليمية وتعزيز الإيجابيات فيها، وترأس الوفد أ.حسن نجم نقيب غرب غزة، إلى جانب عدد من أعضاء النقابة في غرب غزة.

ورحب د.أبوعلي بالوفد، مثمناً جهود النقابة في خدمة المسيرة التعليمية والرقي بها وحرص النقابة على مصلحة المعلم الفلسطيني، وبيّن د.أبوعلي أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسة التعليمية على وجه عام وعلى المديرية بوجه خاص آملاً من النقابة السعي الحثيث على حلها بشكل يعين القطاع التعليمي على السمو بأعلى درجاته.

وناقش الطرفان الأوضاع المواكبة للعلمية التعليمية وكيفية تجاوز الإشكاليات وتعزيز الإيجابيات مما يساعد على مواصلة القطاع التعليمي والمسير في الاتجاه الصحيح جنبا إلى جنب.

وفي تصريح لنقابة المعلمين أكدت فيه على الحرص الشديد لدى النقابة لتعاونها مع المديرية والمدارس لخدمة طلبتنا ومجتمعنا، وتقديم جميع خدماتها للمؤسسات التعليمية، وأكدت النقابة على حرصها في تعزيز العلاقة مع مؤسسات التعليم بشكل عام.

وشددت نقابة المعلمين على أهمية التواصل المشترك بين النقابة والمديرية بما يعطي مزيداً من التعاون والتبادل في مختلف المجالات من أجل دعم المسيرة التعليمية.