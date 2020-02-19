وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من نقابة المعلمين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "الخارجية" تكرم موظفيها الحاصلين على جوائز تقديرية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الاربعاء19/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاتحـاد الرياضي العسكري يختتم بطولة "فلسطين مش للبيع " الكروية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل توقع اتفاقية استخدام منهاج دورة"جواز سفر نجاح" وكالة الرأي الفلسطينية خبراء يفشلون في تحرير تمساح من إطار عالق حول عنقه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم دير نظام في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أغرب الأبنية المستوحاة من الفضاء
أخبار » أخبار الأسرى

تحويل الأسير يعقوب حسين إلى التحقيق

19 شباط / فبراير 2020 10:23

الأسير يعقوب حسين
الأسير يعقوب حسين

الضفة المحتلة – الرأي:

حوّلت مخابرات الاحتلال الأسير يعقوب حسين (27 عاماً) من مخيم الجلزون، إلى التحقيق في معتقل "عسقلان".

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأسير حسين معتقل إدارياً منذ تاريخ شهر نيسان/ أبريل 2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وخلالها جرى نقله إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة"، واستمر عزله في "الرملة" لمدة أسبوع، ثم نُقل إلى سجن "مجدو" واستمر عزله لمدة (55) يوماً.

وبينت أنه خاض إضراباً عن الطعام لمدة عشرة أيام، وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، ونقل بعد ذلك إلى سجن "هداريم"، علماً أن أمر اعتقال إداري ثانٍ صدر بحقه ومدته 6 شهور.

ومؤخراً نقلت إدارة سجون الاحتلال حسين إلى عزل سجن "جلبوع"، ونفذ إضراباً عن الطعام لمدة (13) يوماً، وأنهاه مجدداً بناءً على وعود، إلى أن نُقل يوم أمس إلى التحقيق.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تنظم ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟