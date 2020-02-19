تحويل الأسير يعقوب حسين إلى التحقيق

الضفة المحتلة – الرأي:

حوّلت مخابرات الاحتلال الأسير يعقوب حسين (27 عاماً) من مخيم الجلزون، إلى التحقيق في معتقل "عسقلان".

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الأسير حسين معتقل إدارياً منذ تاريخ شهر نيسان/ أبريل 2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وخلالها جرى نقله إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة"، واستمر عزله في "الرملة" لمدة أسبوع، ثم نُقل إلى سجن "مجدو" واستمر عزله لمدة (55) يوماً.

وبينت أنه خاض إضراباً عن الطعام لمدة عشرة أيام، وأنهاه بعد وعود بإنهاء عزله، ونقل بعد ذلك إلى سجن "هداريم"، علماً أن أمر اعتقال إداري ثانٍ صدر بحقه ومدته 6 شهور.

ومؤخراً نقلت إدارة سجون الاحتلال حسين إلى عزل سجن "جلبوع"، ونفذ إضراباً عن الطعام لمدة (13) يوماً، وأنهاه مجدداً بناءً على وعود، إلى أن نُقل يوم أمس إلى التحقيق.