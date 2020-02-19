بلدية غزة: تلزيم مناطق سياحية لتنظيم الواجهة البحرية لمدينة غزة

غزة- الرأي

أعلنت بلدية غزة، عـن تمديد تلزيـم مناطق لإقامة عليها كافتريات سياحية على الطراز السياحي الحديث، وذلك حسـب شروط العطاء والمخططات المرفقة والوصف الفني في الشروط الفنية والمحددة بالعطاء، فعلى مـن يرغـب بالدخول لهـذه المـزاودة.

ونوهت البلدية إلى مراعاة الشـروط التالية والتقيـد بهـا:

. استـلام لائحـة المـزاودة وشروطها من قسـم إيجارات أملاك البلدية/الدائرة المالية أثناء الدوام الرسمي خلال الفترة من 10/02/2020م وحتى 24/02/2020م قبل موعد فتح المظاريف مقابل الرسوم المحددة بلائحة التلزيم عن كل لائحة من لوائح التلزيم المذكورة أعلاه.

تقديم العطاء وتعبئة نموذج المزاودة والتوقيع عليها مصحوباً بكامل مبلغ التلزيم (نقداً أو بموجب شيك بنكي) ضمن الظرف المختـوم الـذي سيتقـدم بـه المـزاود.

من يرسو عليه المزاد عليه دفع مبلـغ التأمين المسترد وقيمته (10%) من مبلغ المزاودة المكتوبة من قبل الملتزم.

في حالة عدم بلوغ المزاودة السعر الذي يحقق المصلحة العامة ومصلحة البلدية، يحق للبلدية إلغاء المزاودة وترسيتها بالطريقة التي تراها مناسبة لأي شخص من المتنافسين في المزاودة الملغاة أو من غيرهم وفقا" للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.

أن يقـوم المزاود بوضـع الظـرف المختـوم بالمـزاد الخاص بـه قبـل الساعة الثانية عشر ظهراً من يـوم الاثنين الموافـق 24/02/2020م وذلك في صنـدوق العطـاءات المخصص لذلك في غرفة المجلس البلدي، ولن يسمـح لأي شخـص تقديـم الظـرف الخاص به بعد هذا الموعد ولن يلتفت إليه.

تم تمديد فتح مظاريف العطاءات ليصبح يوم الاثنين الموافق 24/02/2020م بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 19/02/2020م والمنشور في الصحف المحلية يوم الاثنين الموافق 10/02/2020م والأربعاء الموافق 12/02/2020م، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المزاودين دراسة وإعداد المخططات الهندسية الخاصة بالعطاءات.

فتح المظاريف يـوم الاثنين الموافـق 24/02/2020م الساعة الثانية عشرة مباشرة بغرفة المجلس البلدي.

البلديــة غيــر ملزمــة بقبول أعلــى الأسعــار ولها الحق في قبول أو رفض أية عطاء أو إعادة المزاودة بما يحقق مصلحتها العامة بدون إبداء الأسباب.

يجوز لأي مستثمر عليه مستحقات أو عوائد مالية للبلدية شراء العطاء شريطة تسديدها أو تسويتها مالياً في حال تم قبول العطاء.

يلتـزم جميع مـن يرسـو عليهم المـزاد بدفـع تكاليـف نشـر هـذا الإعـلان.