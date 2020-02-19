نقل الأسير المريض موفق عروق إلى "عيادة سجن الرملة"

الضفة المحتلة – الرأي:

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المريض بالسرطان موفق عروق ( 77 عاماً) من مستشفى "برزلاي" الى ما تسمى "بعيادة سجن الرملة" رغم حالته الصحية الصعبة والخطيرة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن عملية النقل جاءت بعد أسبوعين من نقل الأسير عروق إلى مشفى برزلاي لإجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في الأمعاء وإزالة المعدة.

وحذرت من تفاقم الوضع الصحي للأسير عروق كونه يعد من بين الأسرى الأكبر سنا في السجون، وهو بحاجة إلى متابعة علاج حثيثة ومتخصصة، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.

يُشار إلى أن الأسير عروق، محكوم بالسّجن لمدة (30 عامًا)، وهو معتقل منذ عام 2003، علمًا أن هناك عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.