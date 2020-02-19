وزارة الأسرى : الأسير ضرار أبو سيسي يدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين إن الأسير المهندس ضرار أبو سيسي "51" عاما من قطاع غزة قد دخل عامه العاشر في سجون الاحتلال .

وأوضحت الوزارة، أن الأسير ضرار قد تم اعتقاله بتاريخ 19/2/2011 حيث تم اختطافه من أوكرانيا خلال عملية أمنية لموساد الاحتلال قبل 9 سنوات ، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة "21" عاما .

وأشارت الوزارة أن الأسير قد خضع للعزل ثلاث سنوات كاملة، ونتيجة التحقيق القاسي وظروف العزل والإهمال الطبي أصيب بالعديد من الأمراض التي أثرت على صحته بشكل كبير، حيث نقل إلى مستشفى الرملة و"سوروكا" أكثر من مرة

ويعاني من وجود جرثومة في المعدة، تسببت له بألم شديد في المعدة ويصاحبها عدم القدرة على التوازن، وفقر بالدم، كذلك يعاني من مشاكل في القلب ومرض الضغط والغضروف.