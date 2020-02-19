الفدائي الشاب يخسر في مستهل مشواره بكأس العرب

تلقى المنتخب الوطني لخسارة من أمام نظيره السعودية المستضيف بنتيجة 4-0، في مستهل مشوار المنتخب ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمنافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وينتظر أن يواجه الوطني في الجولة الثانية نظيره الجزائري يوم الجمعة المقبل.

ولم يظهر المنتخب هجوميًا خلال الشوط الأول، باستثناء الاعتماد على الهجمات المرتدة عبر رئبال دهامشة الذي أهدر ثلاث فرص محققة من انفراد بالحارس، فيما جاءت ردة فعل السعودية بهدفٍ أول ترجم أفضلية عبر محمد مران د24.

وفي الشوط الثاني، غاب الوطني عن أجواء اللقاء وظلت السعودية مسيطرة على اللقاء، إلى أن أضاف البديل حسن العلي الهدف الثاني د56، وتلاه الهدف الثالث عبر مران د64 ثم الرابع عبر ذات اللاعب د93.