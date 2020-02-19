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تعرف على أول المتأهلين إلى دوري الدرجة الأولى

19 شباط / فبراير 2020 10:50

تعرف على أول المتأهلين إلى دوري الدرجة الأولى
تعرف على أول المتأهلين إلى دوري الدرجة الأولى

صعد المجمع الإسلامي لمصاف أندية الدرجة الأولى، عقب خسارة الملاحقين فلسطين وبيت لاهيا أمام الوفاق والسلام على التوالي، فيما حقق خدمات جباليا الفوز على الرضوان، في ختام مباريات الأسبوع الثاني عشر وقبل الأخير، لفرع غزة والشمال من دوري الدرجة الثانية.

وحقق الوفاق فوزًا ثمينًا على حساب فلسطين بنتيجة 3-2 وعزز حظوظه في البقاء بين فرق الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة وظل بمركزه السابع والأخير، بينما ظل فلسطين عند 14 نقطة في المركز الخامس.

وأمن خدمات جباليا نفسه بين فرق الدوري بفوزه على الرضوان بثلاثية لهدف، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويقفز للوصافة، فيما ظل الرضوان عند 15 نقطة بالمركز الرابع.

وزاد السلام حظوظه بالبقاء بين فرق الدوري، بعد فوزه على بيت لاهيا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة وظل في المركز السادس وقبل الأخير، فيما ظل بيت لاهيا عند 16 نقطة وتراجع للمركز الثالث.

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