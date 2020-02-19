وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الاقصى تستقبل وفداً من السفارة الكندية في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية": توصلنا لتفاهمات مع رام الله حول ملف الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً ثميناً على ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد دورات مكثفة للباحثين الاجتماعيين في محافظات الوطن وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تستقبل لجان تقييم أفضل مركز تقديم خدمة حكومي وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أول المتأهلين إلى دوري الدرجة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية الفدائي الشاب يخسر في مستهل مشواره بكأس العرب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى : الأسير ضرار أبو سيسي يدخل عامه العاشر في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح معرضاً تراثياً بعنوان: "تراثنا قضيتنا وهويتنا" وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير المريض موفق عروق إلى "عيادة سجن الرملة"
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تستقبل لجان تقييم أفضل مركز تقديم خدمة حكومي

19 شباط / فبراير 2020 10:53

وزارة العدل تستقبل لجان تقييم أفضل مركز تقديم خدمة حكومي
وزارة العدل تستقبل لجان تقييم أفضل مركز تقديم خدمة حكومي

غزة- الرأي

 استقبلت لجنة الجودة في وزارة العدل، وفدين من لجان تقييم أفضل مركز تقديم خدمة حكومي في كل من مركز كتاب عدل غزة بقصر العدل، ومركز السجل العدلي بغزة.


وكان في استقبال اللجان أ. محي الدين الأسطل رئيس لجنة الجودة بالوزارة، وأ. فادي عبد الباري مدير دائرة كاتب العدل في محافظات غزة و أ. علاء بنات مسئول ملف المتابعة في لجنة الجودة، بالإضافة أ. مطر العجلة مدير  العلاقات العامة.


وتم عقد لقاءين في كلا المركزين ضما لجنة الجودة بالوزارة، ولجنة التقييم، بالإضافة إلى مسؤولي مراكز تقديم الخدمة، حيث تم اطلاع لجان التقييم على طبيعة عمل مراكز تقديم الخدمة، وإجراءات العمل فيها، بالإضافة لتسلسل العمليات اللازمة لإنجاز كل معاملة.
وفي نهاية اللقاءين تم أخذ وفد لجنة التقييم في جولة ميدانية على مرافق وأماكن تقديم الخدمة في كلا المركزين، وذلك للاطلاع بشكل مباشر على سير العمل، وتقييم البيئة المكانية في مراكز تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تقييم سلوك موظفي تقديم الخدمة، والتأكد من سلامة إجراءات العمل، وتسلسل العمليات المتعلقة بإنجاز المعاملات.
من جانبه قدم أ. فادي عبد الباري شرحاً مفصلاً  عن عمل دوائر كتبة العدل وتدقيق الوكالات الصادرة عن الدائرة وارشفة الملفات بطريقة الكترونية بالاضافة الي النسخ الورقية  
كما قام عبد الباري بإصطحاب الوفد في جولة تفقدية للأرشيف بالاضافة لتقديم شرح عن الخطوات التي يقوم بها المواطن ومراحل تقديم الخدمة 

746b7bb1-cc0f-4134-894d-35288e60408b وزارة العدل تستقبل لجان تقييم أفضل مركز تقديم خدمة حكومي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تنظم ندوةً توعويةً حول آخر مستجدات فيروس كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟