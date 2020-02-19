التنمية الاجتماعية تعقد دورات مكثفة للباحثين الاجتماعيين في محافظات الوطن

غزة- الرأي

افتتح وفد من وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ورام الله، وعلى رأسهم وكل مساعد الوزارة في رام الله أ. أكرم الحافي، عدداً من ورش العمل التدريبية للباحثين الاجتماعيين عى البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية في كافة مديريات وزارة التنمية الاجتماعية المنتشرة في قطاع غزة .

ويأتي ذلك للتدريب على برامج وزارة التنمية في رام الله بين شقي الوطن وتوحيد المعايير التي تعمل عليها الوزارتين

من جانبه أبدى الحافي أهمية التزام كافة الباحثين بالقواعد والساسات المتبعة لاجراءات البحث الالكتروني

وفي سياق متصل، أكد خالد البرغوثي مدير عام برنامج مكافحة الفقر على اهمية تطبيق البرامج الجديدة لما لها من دور حقيقي وبارز في انتظام العمل والدقو والسرعة في انجاز الملفات.