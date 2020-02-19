أتلتيكو مدريد يحقق فوزاً ثميناً على ليفربول

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً على نظيره ليفربول ، بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، على أن تقام مباراة الإياب في "أنفيلد" لحسم بطاقة التأهل.





بداية الشوط الأول، شهد هدف مبكر لصالح أتلتيكو مدريد سجله، ساؤول نجويز بعد ركنية لعبت داخل منطقة الجزاء ثم دركبة دفاعية لتصل الكرة الى ساؤول الذي سددها في الشباك.





وسيطرة الريدز على مجريات الشوط الأول ولكنه فشل في تهديد مرمى الحارس أوبلاك، حيث شهد الشوط الأول فرصة واحدة للريدز عن طريق صلاح الذي سدد كرة أرتطمت في المدافع.





وفي الشوط الثاني، كاد صلاح أن يخطف التعادل بعد كرة رأسية لكنها بجوار المرمى في الدقيقة " 52 "، وبعدها أهدر موراتا فرصة هدف محقق بطريقة غريبة بعد عرضية سددها بشكل غريب .





سدد لودي كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكنها بجوار المرمى في الدقيقة " 71 "، وبعدها رد ليفربول بكرة عرضية من أوريجي حولها هندرسون بجوار القائم، لينتهي اللقاء 1-0 لأتلتيكو مدريد.