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رفع الحجب عن 230 أسرة

"التنمية": توصلنا لتفاهمات مع رام الله حول ملف الأسر الفقيرة

19 شباط / فبراير 2020 11:12

المنتفعين من شيكات الشؤون
المنتفعين من شيكات الشؤون

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عن جملة من التفاهمات تم التوصل إليها مع الوزارة برام الله، حول تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لوكالة "الرأي" اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع وفد الوزارة برام الله الذي وصل إلى غزة مؤخراً على فتح شاشات البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية للوزارة بغزة، مع إعطاء بعض الصلاحيات لتعديل البيانات ومراجعة المحجوبين في الدفعات السابقة، وصرف مخصصات الشؤون بانتظام كل 3 شهور.

وذكرت الكحلوت أنه تم الاتفاق على إعادة 230 أسرة حُجبت من مخصصات الشؤون للبرنامج الوطني، مشيرةً إلى أنه سيتم دراسة ملفات بقية الأسر المحجوبة.

وبينت أنه تم وضع خطة لتطوير المسح الاجتماعي للحالات الفقيرة بغزة للعمل على إيجاد مشاريع تنموية تدر دخلًا عليها، لافتةً إلى عودة موظفي مديريات التنمية الاجتماعية إلى أماكن عملهم.

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