"المواصلات" تناقش إعادة تفعيل المادة " 62 " من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

غزة- الرأي

ناقشت وزارة النقل والمواصلات إعادة تفعيل المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2000م بتركيب جهاز لتسجيل المعلومات " تاكوغراف " وذلك خلال اجتماع في مقر الوزارة برئاسة م. حسن عكاشة رئيس قطاع سلطة الترخيص والرائد مصطفى الشاعر عن شرطة المرور.

ورحب عكاشة بالحضور، مؤكداً على أهمية تفعيل هذه المادة لما لها من أهمية كبيرة تعود على سائق المركبة وكذلك المواطنين.

وتم مناقشة إمكانية استخدام جهاز تاكوغراف لمراقبة مدى التزام سائقي المركبات بالسرعة المسموح بها، حيث يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة الدقيقة لقياس المسافات التي قطعتها الشاحنات و الحافلات ومن الممكن استخدامه للمركبات الصغيرة.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل مع كافة الجهات المعنية في سبيل الحد من السرعة الزائدة والوصول إلى طريق آمن للجميع.