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أشاد بمواقف ماليزيا الداعمة لفلسطين

" بحر" يهاتف وزير ماليزي ويدعو لعمل إسلامي موحد لإفشال صفقة القرن

19 شباط / فبراير 2020 11:29

" بحر" يهاتف وزير ماليزي ويدعو لعمل إسلامي موحد لإفشال صفقة القرن

غزة- الرأي

أشاد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بمواقف الدولة الماليزية الداعمة لفلسطين والرافضة لصفقة ترامب، داعياً لتوحيد الجهود الإسلامية لأجل إفشال الصفقة المشؤومة.

جاءت تصريحات بحر، خلال اتصال هاتفي أجراه امس الثلاثاء، مع وزير شؤون العاصمة الماليزية خالد عبد الصمد، مثمناً مواقف ماليزيا حكومة وبرلماناً وشعباً الهادفة لإفشال صفقة ترامب المشؤومة.

ودعا خلال المكالمة لعمل عربي واسلامي موحد على الصعيد البرلماني والحكومي والشعبي واستمرار هذه الجهود حتى وأد الصفقة التي تنكرت لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وعبرت عن الانحياز الأمريكي للاحتلال.

بدوره شدد الوزير الماليزي عبد الصمد، على مواقف حكومة بلاده التاريخية الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية مؤكداً أن الأمة الإسلامية تملك من المهارات والمقومات والكفاءات والامكانيات ما يؤهلها لإفشال الصفقة وتحييد مخاطر الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية، داعياً لمزيد من الجهود البرلمانية والرسمية والشعبية لرفض الصفقة وإفشالها.

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