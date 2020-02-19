تعليم شمال غزة يطلق حملة "التحفيز الذاتي" لطلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

أطلقت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ( قسم الارشاد التربوي والتربية الخاصة)، حملة التحفيز الذاتي "8" المرحلة الثانية، والتي تستهدف طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بهدف تهيئتهم نفسياً لاستقبال الامتحانات النهائية، دونما قلق أو اضطراب.

وقالت رئيس قسم الارشاد التربوي والتربية الخاصة نفوذ العطل، إن الحملة والتي تُنفّذ للعام الثامن على التوالي تشمل عقد محاضرات ولقاءات إرشادية ممنهجة للطلبة يتم خلالها التطرق إلى كيفية الاستعداد النفسي لما قبل الامتحان، والتعرف على آلية التعاطي مع ورقة الامتحان وتوزيع الوقت بشكل متوازن مع عدد الأسئلة.

وأشارت أ. العطل إلى أهمية هذه الحملة في تخفيف الضغوط النفسية عن الطلبة وتهيئتهم لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي بعيداً عن التوترات النفسية التي قد تؤثر سلباً على أدائهم خلال فترة الامتحانات.

كما لفتت أ. العطل إلى أن ذات الحملة (التحفيز الذاتي) سيتم تنفيذها لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة، لتدريبهم على كيفية التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم في توفير البيئة الدراسية المناسبة لهم.

وينفذ المحاضرات واللقاءات الإرشادية عدد من المختصين والمرشدين التربويين.