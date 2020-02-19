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بلدية جباليا النزلة تنسق مع الأونروا لتطوير البنية التحتية في مخيم جباليا

19 شباط / فبراير 2020 11:36

بلدية جباليا النزلة تنسق مع الأونروا لتطوير البنية التحتية في مخيم جباليا
بلدية جباليا النزلة تنسق مع الأونروا لتطوير البنية التحتية في مخيم جباليا

غزة- الرأي

 عقدت بلدية جباليا النزلة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"،  ورشة عمل في مقر البلدية بهدف التنسيق لتنفيذ مشاريع لتطوير وتحسين البنية التحتية في مخيم جباليا بقيمة 5 ملايين دولار.

وقال مدير دائرة المشاريع في البلدية م. عبد الله سمارة،  إن الورشة هدفت إلى التنسيق الكامل، مع الأونروا مصدر التمويل والمشرفة على تنفيذ هذه المشاريع، وبين البلدية المسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في جميع مناطق النفوذ بما فيها مخيم جباليا.

وأوضح سمارة بأن إدارة الأونروا استوضحت من البلدية أهم الاحتياجات لمخيم جباليا واستلمت من البلدية قائمة بأهم المشاريع اللازمة لتطوير البنية التحتية في المخيم، وخاصة (شبكات المياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار).

 وشكر سمارة إدارة الأونروا في شمال غزة لحرصها على التنسيق التام والكامل مع البلدية بما فيه صالح للمخيم، وللشبكات العامة التي تديرها البلدية.

ومثل الأونروا في ورشة العمل السيد أيمن الروبي مساعد مدير قسم الإنشاءات في برنامج البنى التحتية وتطوير المخيمات (ICIP) وفريقه، فيما مثل البلدية رئيسها أ. عصام جودة، ونائبه أ. باسل أبو القمصان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي إضافة إلى مدراء دوائر وأقسام المشاريع والمياه والصرف الصحي.

بلدية جباليا النزلة تنسق مع الأونروا لتطوير البنية التحتية في مخيم جباليا 87018022_1861938177274816_1034698874767278080_n
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