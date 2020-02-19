مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

غزة- الرأي

بحث وفد من مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، الممول من صندوق قطر للتنمية مع وفد من كلية فلسطين للتمريض سبل التعاون لاستحداث تخصص دبلوم تمريض التأهيل.

وضم وفد كلية فلسطين للتمريض كلاً من عميد كلية فلسطين د. خليل شعيب نائب العميد للشؤون الأكاديمية د. حمزة عبد الجواد وآخرين فيما كان في استقبالهم المدير العام لمستشفى حمد د. رأفت لبد وكلا من المدير الطبي د. أيمن البدري ومدير هيئة التمريض أ. علي أبو ريالة.

وقال د. رأفت البد " تم عقد اللقاء للتباحث في إمكانية إنشاء برنامج تعليمي لتأهيل التمريض سيكون بمثابة التخصص الأول في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص"

وأضاف د. لبد، يأتي هذا التعاون في إطار سعي المستشفى الحثيث لتطوير الكادر الطبي العامل في المستشفى للوصول الى خدمة آمنة وعالية الجودة حسب المعايير الدولية في تخصصات الأطراف الصناعية والتأهيل الطبي والسمعيات.

وأوضح، التوجه أن يكون " برنامج دبلومة " من خلال كلية فلسطين للتمريض وأكثر فعالية وانضباطًا في التنفيذ وبمشاركة من كافة فئات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة والمشافي الأخرى العاملة في مجال التأهيل بهدف تقديم خدمة متطورة وراقية للمرضى.

من جانبه، أبدى إعجابه الشديد بالخدمات ورغبته في التعاون مع المستشفى لتطوير تخصص التمريض في هذا المجال ودراسة المقترح بما يلبي احتياجات هذا المجال حسب المعايير الدولية

يذكر أن مستشفى الشيخ حمد وضمن رؤيته المستقبلة بأن مركز متقدمًا ومعتمدًا دوليًا للتأهيل الطبي والتعليم والبحث العلمي في قطاع غزة يهتم بتطوير فريق التأهيل في المستشفى ويستقبل وفودًا طبية من دولة قطر الشقيقة ووفود أجنبية لتطوير تخصصات تأهيل الأطراف الصناعية وتأهيل الأطفال والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والسمعيات.