جامعة الأقصى توقع اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تميز في موسمه السادس في قطاع غزة

غزة- الرأي

وقعت جامعة الأقصى ممثلة بالقائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن محمود صبح، اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تميز في موسمه السادس في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية، وبحضور المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي السيد بدر زماعرة، وممثلة هيئة المستقبل الشبابي السيدة عائشة أبو شقفة، ومنسق برنامج تميز في قطاع غزة السيد محمد أبو رجيلة.

حيث أكد أ.د. صبح حرص الجامعة على تنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تهم الشباب، متمنياً نجاح هذا الموسم كسابقه، مشيراً إلى أن الجامعة هي الحاضنة لطلبتها في جميع المجالات التي من شأنها أن تدمجهم في سوق العمل.

من جهته عبر السيد زماعرة عن فخره بالشراكة مع جامعة الأقصى، مشيراً إلى أن برنامج تميز هو برنامجاً وطنياً يهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني لدخول سوق العمل وزيادة دافعيتهم وتحسين فرص منافستهم من خلال برنامج متكامل صمم خصيصاً لهذا الغرض لطلبة الجامعات الشريكة لتدريبهم ضمن برنامج احترافي يعتمد على تطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الحياتية، وتوسيع المدارك والمعارف لديهم لتعزيز مهارات الاتصال والتعبير عن الذات، وتطوير مهاراتهم اللغوية والتكنولوجية، إضافةٍ إلى تطوير القدرات اللازمة انخراطهم في سوق العمل، وربط مهاراتهم الإدارية والتنظيمية والتخطيطية، وتنفيذ ورش تدريبية وحوارية ومبادرات مجتمعية تتعلق بمفاهيم العنف المبني على النوع الاجتماعي.