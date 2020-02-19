وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال": تنفذ 35 زيارة ميدانية لمصانع الخرسانة و المختبرات الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يزعم استهداف خلية قنص للجهاد الإسلامي شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الخليل: الاحتلال يستولي على كرفان صفي في مدرسة "الصمود والتحدي" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنجز 90 % من الطاقة البديلة في محطة المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تنمية القوى البشرية تفتتح البرنامج التدريبي في إعداد مدربين TOT وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": عمليات التخثر الدموى والجلطات الدماغية بالقسطرة تقلل الوفيات وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف تبرعات موظفي غزة لصالح الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تبحث تعاونها مع جمعية الثقافة والفكر الحر وكالة الرأي الفلسطينية دائرة صحة خانيونس تختتم دورة مهارات التمريض وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إطلاق مشروع حوسبة مراكز رعاية صحة خانيونس
أخبار » بوستات

جامعة الأقصى توقع اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تميز في موسمه السادس في قطاع غزة

19 شباط / فبراير 2020 11:39

جامعة الأقصى توقع اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تميز في موسمه السادس في قطاع غزة
جامعة الأقصى توقع اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تميز في موسمه السادس في قطاع غزة

غزة- الرأي

وقعت جامعة الأقصى ممثلة بالقائم  بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن محمود صبح، اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج تميز في موسمه السادس في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي وهيئة المستقبل للتنمية، وبحضور المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي السيد بدر زماعرة، وممثلة هيئة المستقبل الشبابي السيدة عائشة أبو شقفة، ومنسق برنامج تميز في قطاع غزة السيد محمد أبو رجيلة.

حيث أكد أ.د. صبح حرص الجامعة على تنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تهم الشباب، متمنياً نجاح هذا الموسم كسابقه، مشيراً إلى أن الجامعة هي الحاضنة لطلبتها في جميع المجالات التي من شأنها أن تدمجهم في سوق العمل.

من جهته عبر السيد زماعرة عن فخره بالشراكة مع جامعة الأقصى، مشيراً إلى أن برنامج تميز هو برنامجاً وطنياً يهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني لدخول سوق العمل وزيادة دافعيتهم وتحسين فرص منافستهم من خلال برنامج متكامل صمم خصيصاً لهذا الغرض لطلبة الجامعات الشريكة لتدريبهم ضمن برنامج احترافي يعتمد على تطوير قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الحياتية، وتوسيع المدارك والمعارف لديهم لتعزيز مهارات الاتصال والتعبير عن الذات، وتطوير مهاراتهم اللغوية والتكنولوجية، إضافةٍ إلى تطوير القدرات اللازمة انخراطهم في سوق العمل، وربط مهاراتهم الإدارية والتنظيمية والتخطيطية، وتنفيذ ورش تدريبية وحوارية ومبادرات مجتمعية تتعلق بمفاهيم العنف المبني على النوع الاجتماعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟