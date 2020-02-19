مدرسة الرياض الثانوية بمديرية الوسطى تعقد درساً توضيحياً في التكنولوجيا

الوسطى- الرأي

عقدت مدرسة الرياض الثانوية للبنات، درساً توضيحياً في مبحث التكنولوجيا بعنوان ( رسم الذراع المناور ذي الوصلات الثلاث ) لطالبات الصف الثاني عشر علمي.

جاء ذلك، بحضور محمد حمدان المدير الفني لمديرية التربية والتعليم، وكمال أبو شملة رئيس قسم الإشراف، ومشرف المبحث عبد الرحيم يونس، و المشرف صقر أبو ليلة، مديرة المدرسة أحلام الصالحي، وعدد من معلمي ومعلمات المبحث من مدارس الوسطى.

المعلمة ياسمين خليفة منفذة الدرس بدأت الحصة بأسئلتها التحفيزية والمناقشة الفاعلة مع الطالبات والتي كانت انطلاقاً للدرس التوضيحي، ووظفت المعلمة خليفة خلال الدرس العديد من وظفت معمل الحاسوب و الشبكة الداخلية، واستخدمت استراتيجيات التعلم النشط منها قل ما أرسمه ، إستراتيجية المدرب، و عرض Power Point وفيديوهات توضيحية والتي أضفت على الحصة تفاعلاً مميزاً من قبل الطالبات.

المدير الفني محمد حمدان شكر المعلمة على آلية تنفيذ الحصة، شاكراً لإدارة المدرسة الجهود الكبيرة التي يبذلونها للارتقاء بالعملية التعليمية، مضيفاً أن مثل هذه الدروس لها الدور الكبير في تبادل الخبرات بين المعلمين وترسيخ المنهاج في أذهان الطلاب وتعزيز دورهم الفاعل في الغرف الصفية.

مشرف المبحث عبد الرحيم يونس و خلال اللقاء التقييمي ثمًّن دور المعلمة خليفة و أثنى على الجهود المبذولة خلال الدرس التوضيحي وقال : إن المعلمة ياسمين أبدعت في محاور التنفيذ من خلال استخدامها استراتيجيات التعلم النشط ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وقدم شكره لمديرة المدرسة أحلام الصالحي على دعمها المتواصل لمعلمات المدرسة.

يذكر أن طاقم الحضور وبعد الانتهاء من الدرس التوضيحي عقدوا جلسة نقاش لتبادل الآراء و مدى الاستفادة من الزيارة، وقد أثنى الجميع على أداء المعلمة الرائع والمتمي